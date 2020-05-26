В Росавиации заявили о готовности авиакомпаний и аэропортов России к возобновлению перевозок

Авиасообщение в России будет возобновляться более активными темпами при условии снижения карантинных ограничений в регионах страны. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. Соответствующее заявление он сделал в рамках расширенного заседания общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в формате видеоконференции, сообщает сайт Росавиации.

Ранее Нерадько рассказал, что в России разработаны правила работы аэропортов в условиях пандемии коронавируса. Обязательным останется измерение температуры всем, кто входит в здание аэропорта.