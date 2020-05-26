В Минздраве заявили о получении регионами средств для выплат медикам за май

Регионы России получили средства из федерального бюджета для осуществления в мае доплат медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц авансированы. Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы», — сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Он добавил, что из федерального бюджета могут быть выделены дополнительные средства на доплаты медикам в случае необходимости.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за задержек выплат борющимся с COVID-19 врачам. По его словам, такие проблемы возникают из-за неясных формулировок в документах правительства.