Росстат: интернет-продажи крупных и средних магазинов в апреле выросли в 2,4

За апрель 2020 года в России интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли выросли в 2,4 раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в Росстате.

По данным статистики, доля онлайн-продаж в розничном обороте составила 6,6% вместо 2,4% в 2019 году.

«Объемы продаж через интернет крупных и средних торгующих организаций по сравнению с мартом года выросли на 7,7%, с апрелем 2019 года - в 2,4 раза», - пишет РИА Новости.

Помимо этого, Росстат 26 мая представил данные по динамике оборота розничной торговли в стране, согласно которым было зафиксировано рекордное снижение на 23,4% - до 2 трлн 104,2 млрд рублей.