«Дата неслучайная»: политтехнолог назвала верным решение провести Парад Победы 24 июня

Парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Политтехнолог Алена Август поделилась со «Звездой» ожиданиями от Парада и мнением о скорых позитивных изменениях в стране после коронавируса.

«Дата 24 июня абсолютно неслучайная, мы знаем, что в эту дату состоялся первый Парад Победы. Я думаю, все помнят замечательные кадры военной хроники, когда нацистские штандарты падали к мавзолею», — рассказала Август.

По ее словам, проведение Парада важно не только с точки зрения памяти героев, павших в Великой Отечественной войне, но и в качестве знака для страны, что сейчас «можно выдохнуть и пойти дальше».

Как добавила эксперт, данный момент в жизни страны, с поправкой на время и масштабы событий, можно сравнить с окончанием войны 75 лет назад из-за появления ощущения, что жизнь меняется к лучшему.

«Очень здорово, что помимо того, что назначена дата Парада Победы, есть и другие сигналы о том, что уже не так все у нас плохо, вирус отступает. И Чемпионат по футболу хотят вернуть, и выпускники скоро будут сдавать пробные ЕГЭ, и есть информация, что сдавать экзамены они смогут без масок и перчаток, но с соблюдением необходимых мер предосторожности», — подчеркнула Алена Август.

Она добавила, что помимо здоровья физического, которое спасают врачи, борющиеся с коронавиурсом, россиянам нужно сохранить здоровье душевное, сила которого понадобится людям после возвращения к жизни после самоизоляции.

О том, что Парад Победы пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин. Во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу он поручил начать подготовку к праздничным мероприятиям.