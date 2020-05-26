Японский препарат для лечения COVID-19 не смог доказать эффективность

Правительство Японии не сможет одобрить до конца мая препарат для лечения коронавируса местного производства из-за возникших проблем во время клинических испытаний.

Уточняется, что разработанный японскими специалистами «Авиган» не смог подтвердить эффективность терапевтического средства в борьбе с COVID-19.

Для испытаний были привлечены 86 инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекало в легкой форме или при полном отсутствии симптоматики.

Отмечается, что предварительно пациентов разделили на две группы: одни получали препарат с первого дня поступления в больницу, другие - с шестого.

Однако при этом ощутимой разницы в их состоянии зафиксировано не было, сообщает телерадиокомпания NHK.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире достигло 5 495 061, выздоровели - 2 231 738 человек.