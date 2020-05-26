Письмо из прошлого: спустя 80 лет до родных убитого в Дюнкерке солдата дошла фронтовая почта

Письмо 30-летнего рядового Гарри Коула, которое было адресовано его матери Розе, дошло до пункта назначения только спустя 80 лет. Тогда британских солдат писал, что немецкие войска скоро будут «в бегах» и «вернутся в Германию в два раза быстрее».

Спустя три дня боец был убит, а его письмо потеряно, поскольку британские войска были эвакуированы из Дюнкерка перед лицом быстрого наступления Германии.

Какое-то время, до 1968 года весточка из прошлого хранилась на чердаке у немецкого офицера. Он нашел письмо при уборке и отправил его в графство Саффолк, откуда родом был солдат.

Сотрудник архива заметила, что письмо адресовано ее соседу, односельчанину Клемми Коул, которому сейчас 87 лет. Он подтвердил, что Гарри, один из семи сыновей, был его братом, передает The Mirror.