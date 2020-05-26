«Подставить плечо»: Путин поручил помочь всем пострадавшим от пожаров и паводков

В частности, он обратил внимание на необходимости развернуть дополнительные пожарные части в Забайкалье, где уже больше месяца действует режим ЧС.

«Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо. Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме», - сказал президент.

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