«Подставить плечо»: Путин поручил помочь всем пострадавшим от пожаров и паводков
На данный момент на территории России действуют 64 лесных пожара.
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Владимир Путин поставил задачу губернаторам помочь каждой семье, пострадавшей от пожаров и паводков.
«Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо. Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме», - сказал президент.
На данный момент в регионах действуют 64 лесных пожара, общая площадь которых достигает до 13 тысячи гектаров.
В ходе совещания глава государства также дал поручение, касающееся решения проблем в отдельных регионах.
В частности, он обратил внимание на необходимости развернуть дополнительные пожарные части в Забайкалье, где уже больше месяца действует режим ЧС.
Президент рассчитывает на скорые результаты.