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Москва выделила 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Кирилл Васин
21:01 26.05.2020
Сергей Собянин также поздравил граждан с Днем российского предпринимательства, который отмечается во вторник, 26 мая.
Москва выделила 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса
© Фото: Ekaterina Soloviova, Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что правительство столицы приняло новый пакет мер поддержки бизнеса, выделив на эти цели 85 миллиардов рублей.

«В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей», — написал Собянин на своем сайте.

По его словам, представители торговли, владельцы кафе и ресторанов, других заведений сферы услуг, гостиниц, организаций культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, представители малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.

Мэр уточнил, что к середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых заняты более 750 тысяч человек.

Столичный градоначальник добавил, что приняты отдельные меры поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, выделены 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы на их получение готовят не менее 3200 предпринимателей.

Сергей Собянин также поздравил граждан с Днем российского предпринимательства, который отмечается во вторник, 26 мая.

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