Экзамены в условиях пандемии: как выглядит новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал план проведения ЕГЭ. Первая волна экзаменов пройдет с 3 по 25 июля, вторая — с 3 по 8 августа. Расписание составлено таким образом, чтобы все участники успели подать документы в вузы.

Пробный экзамен пройдет 29 июня без школьников. Это нужно, чтобы протестировать систему и избежать сбоев в дальнейшем. В этом году экзамены предусмотрены только для поступающих в вузы. Остальные получат оценки на основании текущих годовых.

Полностью расписание основного периода ЕГЭ выглядит так — 3 июля: география, литература, информатика; 6-7 июля: русский язык; 10 июля: профильная математика; 13 июля: история, физика; 16 июля: обществознание, химия; 20 июля: биология, иностранный язык; 22-23 июля: иностранный язык; 24 июля: резервный день — все предметы, кроме русского и иностранного языков; 25 июля: резервный день — все предметы.

А так выглядит расписание дополнительного периода ЕГЭ — 3 августа: иностранные языки (устная часть), информатика, литература, биология, история, география; 5 августа: русский язык; 7 августа: химия, обществознание, иностранный язык (письменная часть), физика, профильная математика; 8 августа: резервный день (все предметы).

О том, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, ранее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, проведение экзамена стало возможно благодаря устойчивой тенденции снижения угрозы коронавируса.