Эксперт: Москва имеет достаточный уровень технологий для проведения мобильного голосования

В Москве существует достаточный уровень технологий для обеспечения безопасности мобильного голосования в случае его применения. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

«Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реализаторов. Все будет безопасно», - заявил Лысенко.

Руководитель ДИТ добавил, что столица имеет опыт электронного голосования, которое проводилось на последних выборах в Мосгордуму. Опыт посчитали удачным несмотря на протесты независимого кандидата Романа Юнемана, который не вошел в состав Мосгордумы из-за результатов электронного голосования, тогда как по «обычному» голосованию он опережал оппонентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам участвовать в выборах дистанционно. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в нескольких регионах страны голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться в том числе в дистанционном формате.