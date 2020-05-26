В Москве зараженному COVID-19 грозит заключение за пребывание в хостеле
На данный момент следователи активно занимаются проверкой по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил на территории всей России.
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Мужчине, зараженному коронавирусом, грозит до семи лет заключения за инфицирование двух человек в московском хостеле.
Уточняется, что после выписки из больницы он должен был долечиться дома, однако вместо этого заселился в хостел, чтобы уберечь родственников от инфекции.
На данный момент сотрудники Следственного комитета проверяют и нарушителей в Новосибирске, которые стали участниками ночной вечеринки. Сотни людей в центре города устроили танцы без масок и не соблюдением социальной дистанции.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует произошедшее и ждет отчет о проверке ночных COVID-вечеринок в Новосибирске.
Также проходят проверки и по фактам вечеринок и соревнований стритрейсеров в других регионах