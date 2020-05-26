В Минтрансе дали рекомендации по частоте смены масок для пассажиров и работников общественного транспорта

Минтранс РФ разработал и согласовал с Роспотребнадзором методические рекомендации, направленные на обеспечение безопасных перевозок пассажиров предприятиями наземного общественного транспорта в условиях коронавиурса и поэтапного снятия связанных с ним ограничений.

В частности, на автостанциях и автовокзалах, а также во время перевозки автотранспортом и городским наземным электротранспортом, пассажирам и работникам рекомендовали менять медицинские защитные маски раз в два-три часа, а перчатки не реже раза в смену или при их порче, либо загрязнении.

Следует проводить дезинфекцию помещений и объектов инфраструктуры, не забывая про обработку всех поверхностей, воздуха и систем вентиляции, не менее двух раз в сутки, говорится на сайте министерства.

Ранее в Минтрансе объяснили неэффективность соблюдения социальной дистанции в самолетах. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, это может увеличить стоимость самых дешевых авиабилетов до 70 тысяч рублей.