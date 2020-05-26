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Все для безопасности: как работают салоны красоты в условиях пандемии в Нижнем Новгороде

Олег Мурашев
Кирилл Васин
23:59 26.05.2020
В Нижнем Новгороде начали открываться салоны красоты после пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всего из почти тысячи парикмахерских Нижнего Новгорода открылись чуть меньше сотни. Их стойки регистрации напоминают скорее приемный покой. Но таковы реалии пандемии: главное — безопасность клиентов и персонала.

Перед посещением парикмахерской нужно обязательно надеть маску, перчатки, бахилы на ноги. Каждому клиенту замеряют температуру, они обязаны заполнить две анкеты – в первой клиент соглашается на передачу видеоинформации со своим изображением в специальный центр, во второй он гарантирует, что не контактировал с заболевшими и не покидал территорию области за последние две недели.

За режимом безопасности теперь следят видеокамеры: как в салоне соблюдается социальная дистанция, все ли используют маски, перчатки, халаты, как проходит обработка инструментов. Клиентов камеры не смущают.

«Камера снимает не меня лично, а соблюдение требований Роспотребнадзора. Поэтому я спокойно к этому отношусь», — заявила одна из посетительниц салона красоты.

Стоимость одной камеры около 10 тысяч рублей, из этой суммы местные власти готовы субсидировать 8 тысяч. Подключение — бесплатно. В случае обнаружения нарушения фото приходит в личный кабинет салона и в контролирующие органы.

«Система должна повысить дисциплину сотрудников, не допускать их халатности через какое-то время после начала работы. Чтобы мы были уверены и как жители, и как органы власти, что выдали разрешение, что стандарты, которые выдвинул Роспотребнадзор, будут соблюдаться постоянно, а не эпизодически», — рассказал директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов.

Но не все владельцы парикмахерских готовы тратиться на дополнительное оборудование. Объясняют заботой о клиентах – в случае установки камер стоимость услуг придется повысить, а лишний контроль никому не нужен.

«Камера сможет показать что? Только входную группу? Как делают косметологические процедуры? Как делают массаж, как оформляют брови? Но не думаю, что каждая женщина согласится на это, правильно?», — рассказала региональный представитель «Ассоциации предпринимателей индустрии красоты» Елена Павлова.

Пока система дистанционного контроля работает в тестовом режиме. На первоначальном этапе штрафных санкций за нарушения не предусмотрено, да и нарушений пока минимальное количество. И владельцы парикмахерских, и мастера, и первые за несколько недель клиенты понимают, что безопасность превыше всего.

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