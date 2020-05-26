Бразилия вышла на первое место по смертям от COVID-19

В мировые лидеры по летальным исходам от COVID-19 вышла Бразилия - 807 смертей за сутки. Не подцепить вирус в местных трущобах, фавелах, едва ли возможно. Особенно если не соблюдать меры безопасности.

Плач и крики на кладбищах Рио-де-Жанейро слышат каждый день. Умерших от коронавируса хоронят десятками. Бразилия - новый эпицентр пандемии коронавируса. Более 350 тысяч заболевших. Уже второе после США место в мире по данному показателю.



Жители одного из бразильских городов встретили кортеж главного мирового COVID-диссидента, как его называют в СМИ, президента Жаира Болсонару, гневными криками и скандированием. Охране пришлось доставать бронированные чемоданы. В толпе кричали: «Убийца!» Все потому, что он назвал коронавирус лишь «легким гриппом» и отказался вводить жесткие ограничения.

Сегодня в стране вместо карнавала и самбы одни под стук барабанов протестуют против бездействия Болсонару, другие под звуки вувузел приветствуют президента на улице с одобрением его политики по сохранению экономики. Никакой дистанции, маски не у всех. Сам Болсонару появляется также с открытым лицом.



В Бразилии конфликт мнений: людей спасать или и без того шаткую экономику - раскалывает не только улицы, но и власть. Вопреки позиции Болсонару, некоторые губернаторы пытаются ввести ограничения в своих штатах. Договариваться приходится с бандитами, чтобы навести порядок в фавелах. Продолжение смотрите в сюжете Владислава Кустова.