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Оказался неуместным: граффити Бродского в Петербурге замазали штукатуркой

Светлана Головина
Павел Кутаренко
19:37 26.05.2020
Изображение было сделано на улице Пестеля ко дню рождения великого поэта.
© Видео: ТРК "Звезда", tolkalinaliuba, Instagram, МГТ, YouTube © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге ко дню рождения Иосифа Бродского художник Олег Лукьянов сделал граффити с его изображением на одном из домов на улице Пестеля. Согласно задумке автора, поэт «в распахнутом пальто словно возвращается в родной город и смотрит на балкон своей комнаты».

Однако рисунок, восхитивший многих, продержался меньше суток  из-за того, что Бродский «вышел на стену» здания средней общеобразовательной школы, а тем  более с сигаретой, что служит плохим примером для школьников.

Помимо этого подобный стрит-арт в Петербурге можно делать только по согласованию с чиновниками, а Бродского никто не согласовывал.

 «Было принято решение закрасить этот рисунок, но это не говорит о том, что мы хотели проявить какое-то неуважение к поэту. Наоборот, так же, как и Бродского вдохновлял наш Петербург, мы также хотим сохранить чистоту центра нашего города. Красивый очень портрет Иосифа Александровича, но к сожалению, чистота, порядок и правила, которые существуют - на первом месте», - сказала «Звезде» директор школы №189 Центрального района Анна Герасименко.

В свою очередь художник Лукьянов признает, что свою «урбан-фреску» он и не думал ни с кем согласовывать. Он просто захотел сделать подарок к юбилею любимого поэта.

«Было так тепло и уютно, что просто родилось понимание, что нужно сделать - и сделали. Сегодня получили обратную связь от города, я считаю, что, если закрашено, значит, это не очень здесь уместно», - отметил автор работы.

Однако уместным отметить 80-летие нобелевского лауреата посчитали многие известные люди.

Масштабный флэшмоб был запущен в Сети, где любимые строки Бродского читают артисты, музыканты, а также сотни и сотни людей по всей стране.

Минувшей ночью забор с «закрашенным» Бродским стал местом своеобразного паломничества - поклонники поэта стали наносить на него стихи. Однако уже к утру и это несогласованное творчество оказалось замазано новым слоем штукатурки.

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