Кошку с коронавирусом поместили на карантин в России

В России у пятилетней кошки диагностирован коронавирус. Это подтвердили анализы, которые дали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2 - возбудителя инфекционного заболевания COVID-19.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE), кошку поместили на карантин «по месту нахождения». У животного взяли мазки из горла и носа. Отмечается, что исследования проводились по технологии ПЦР.

В каком именно населенном пункте было найдено животное с коронавирусом - не сообщается. О симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева кошки, ничего не известно. Животное помещено на карантин по месту нахождения.