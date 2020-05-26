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Кошку с коронавирусом поместили на карантин в России

Лина Давыдова
19:50 26.05.2020
У животного взяли мазки из горла и носа.
Кошку с коронавирусом поместили на карантин в России
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

В России у пятилетней кошки диагностирован коронавирус. Это подтвердили анализы, которые дали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2 - возбудителя инфекционного заболевания COVID-19.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE), кошку поместили на карантин «по месту нахождения». У животного взяли мазки из горла и носа. Отмечается, что исследования проводились по технологии ПЦР.

В каком именно населенном пункте было найдено животное с коронавирусом - не сообщается. О симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева кошки, ничего не известно. Животное помещено на карантин по месту нахождения.

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