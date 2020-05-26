Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео

В Южной Каролине в США два взрослых крокодила забрались на территорию местного гольф-клуба и устроили жаркую схватку. Видео сражения администрация клуба выложила в Сеть.

На кадрах видно, как два крокодила сцепились пастями и пытаются перебороть друг друга. Рептилии извиваются, издают воинственные звуки и не хотят уступать. Снимавшим поединок людям осталось только наблюдать за смертельной битвой на расстоянии.

Ранее в Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер крокодил по кличке Сатурн. Он родился в США в 1936 году, во время войны успел пожить в Берлинском зоопарке, откуда сбежал в 1943-м. В 1946 году животное передали СССР.