«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала в комментарии «Звезде» о влиянии коронавируса нового типа на зрение. Так, в некоторых случаях он проявляется в виде воспаления глаз - коронавирусного конъюктивита.

«На данный момент известно, что от 1 до 7% случаев на первичных стадиях глаза краснеют, затем пациенты жалуются на боязнь света, рези и слезотечение», - отметила офтальмолог.

Помимо этого, на данный момент хорошо известно, что коронавирусы, в том числе и новый COVID-19, могут поражать не только поверхность глаза, но и его внутренние структуры - сетчатку, зрительный нерв и сосуды.

«В данном случае пациенты говорят о затуманивании зрения, черные пятна, искры и молнии в глазах», - пояснила Шилова.

Однако эксперт добавила, что серьезное влияние на снижение зрения может оказывать не сам коронавирус, а препараты, которые используются при его лечении. В качестве примера Шилова назвала гидроксихлорохин.

«Было установлено, что гидроксихлорохин вызывал изменения в сетчатке глаза, нарушение аккомодации - способность видеть на разные расстояния. У пациентов появлялась светобоязнь, а при длительном использовании - ретинопатия, в результате которой возникало помутнение роговицы и нарушение функции чтения», - рассказала офтальмолог.

Согласно статистике оперштаба, на данный момент в России инфицированы свыше 362 тысяч человек, из которых выздоровели 131 129, 3 807 - скончались.