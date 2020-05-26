«Вперед и с маской»: Крым и Сочи готовятся принимать туристов

Крым и Сочи уже готовятся принимать туристов, но точной даты открытия туристического сезона пока нет. По черноморскому берегу и другим живописным достопримечательностям пока прогуливаются исключительно местные.

Если загорать - то вперед и с маской. В этом сезоне средства индивидуальной защиты стали обязательным аксессуаром, в дополнение к купальному костюму, на всех пляжах Черноморского побережья. Вот только сезон пока не для всех.

В Крыму на маковых полях уже сегодня море людей. И тоже из местных. Теперь, когда самоизоляция - это лишь рекомендация, у многих настала пора «цветочных» фотосессий. Маки, ромашки, шалфей притягивают и даже заставляют снимать маски. То ли от того, что в кадре неэстетично, то ли чтобы надышаться уже почти летними ароматами.

Остается позавидовать тем, у кого есть крымская прописка. Для приезжих регион по-прежнему недоступен. Исключение - командировки. Но и они только через обсерваторы. Под них переоборудуют пансионаты и санатории на берегу моря. Но не стоит обольщаться: даже если до пляжа 100 метров и вид из окна завораживает, все равно придется провести две недели в одной комнате.

Некоторые, узнав об этих правилах, покупают обратные билеты как только сходят с поезда. А есть и такие, кто пытается обойти запреты. Одна приезжая пара в соцсетях похвасталась побегом из обсерватора. Но вместо лайка от сочинских полицейских москвичи все равно получили 14 суток изоляции. И штраф в придачу. Продолжение смотрите в сюжете Виктории Косогляденко.