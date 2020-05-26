МИД РФ: Россия готова обсуждать претензии США по ДОН на равноправной основе
О выходе из Договора по открытому небу президент США Дональд Трамп объявил в четверг, 21 мая.
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Россия готова обсуждать взаимные претензии по Договору по отрытому небу на равноправной основе, говорится в комментарии на сайте российского МИД.
«Готовы обсуждать взаимные претензии, разумеется, при том понимании, что такое обсуждение будет вестись на равноправной взаимоуважительной основе и не сведется к ультимативным требованиям уступок от России», - сообщили в российском МИД.
Ранее в МИД заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу не является следствием каких-то претензий к России или к конкретному документу.