Эксперт рассказал о значении выбранной даты для проведения Парада Победы

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью «Звезде» рассказал, что перенос Парада Победы на 24 июня – мера необходимая и логичная. Более того, он напомнил, что до этой даты в 1945 году на Красной площади проводили только парады в честь 7 Ноября и 1 Мая.

«А Парадом Победы, первым, оригинальным, является парад, который прошел 24 июня на Красной площади, знаменитый парад, когда фашистские знамена полетели к мавзолею», - рассказал эксперт.

По мнению Игоря Бондаренко, если эпидемиологическая обстановка позволяет, то именно такой Парад и необходимо повторить.

«Весь нынешний конструкт легитимности государства российского базируется на исторической победе в 1945 году над фашизмом», - подчеркнул он.

Он выразил надежду на то, что тенденция по снижению количества заболевших будет сохраняться как в столице, так и в регионах, и как раз ко второй половине июня сложится благоприятная обстановка, при которой проведение парада будет возможным.

Также он пояснил, почему для проведения Бессмертного полка была выбрана дата 26 июля. Несмотря на то, что, по мнению эксперта, примерно через месяц-полтора россияне смогут вернуться к обычной жизни, такое массовое мероприятие, где соблюдать социальную дистанцию в три метра будет сложно, до июля не будет максимально безопасным.

Олег Бондаренко высказал предположение и о том, что придется каким-то образом ограничивать возможных зрителей Парада Победы.

«Люди истосковались по общению, это нужно понимать», - отметил он.

Президент России Владимир Путин на видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу отдал приказ начать подготовку к Параду Победы, который состоится 24 июня. Ранее тождественное мероприятие решено было перенести из-за эпидемии коронавируса.