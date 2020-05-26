Суд арестовал всех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы во вторник, 26 мая, арестовал всех трех фигурантов дела о перестрелке на Каширском шоссе на юге столицы.

В ходе обысков у мужчин обнаружено огнестрельное оружие. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство. Свою вину они не признали, сообщает РИА Новости.

Перестрелка на Каширском шоссе у жилого комплекса «Ясный» произошла 24 мая. Несколько мужчин устроили стрельбу из различного оружия, в том числе пистолетов, охотничьих карабинов и, возможно, автоматов.