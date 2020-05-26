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Обратная сторона «короны»: академик объяснил невосприимчивость заболевших COVID-19 к антибиотикам

Егор Левин
18:15 26.05.2020
Почетный вице-президент РАЕН объяснил, что излишняя «любовь» врачей к назначению антибиотиков не делает человеческому организму лучше, а только наоборот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Jetel, CTK, Globallookpress

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу - антибиотики перестают лечить пациентов. Банальное удаление зуба, плановая операция и даже царапина могут стать смертельно опасными. Что происходит с микробами и почему лекарства больше не лечат?

Оказалось, многие бактерии уже приспособились к антибиотикам и они им больше не страшны. По словам почетного вице-президента Российской академии естественных наук (РАЕН) и члена Нью-Йоркской академии наук Виктора Зуева, причина кроется в неверном использовании лекарственных средств.

«Вирусы вообще устойчивы к антибиотикам. К ним стали устойчивы и бактерии. Это происходит потому, что антибиотики применяются неправильно, бессистемно и в больших дозах», - заявил он.

По одной из версий, высокая смертность от коронавирусной инфекции в Италии была спровоцирована именно антибиотиками - местные врачи выработали многолетнюю практику их применения даже при обычном ОРЗ, поэтому большинство бактерий перестало реагировать на такое лечение.

Зуев также порекомендовал не стараться особенно усердствовать с самолечением и самостоятельным выбором лекарств, так как эффект может оказаться противоположным.

«Не стоит просто идти в аптеку и просить: “Дайте мне вот этот антибиотик, я его попью”. Можно промахнуться, и возбудитель, вызвавший инфекционный процесс, окажется как раз и не чувствителен к данным антибиотикам», - подытожил академик в эфире программы «Скрытые угрозы» на «Звезде».

Ранее врач объяснил особенности правильного использования антибактериального мыла. Как рассказал Александр Мясников, доктора не отрицают пользы от его применения, однако им не стоит злоупотреблять.

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