В Архангельской области и НАО подготовят программу социально-экономического развития двух регионов

Временно исполняющий обязанности главы Поморья Александр Цыбульский заявил, что правительство Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подготовят специальную программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов.

«В настоящее время приступаем вместе с Минвостокразвитием к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий», - отметил он.

По итогам совещания, прошедшего 26 мая с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Цыбульский выразил надежду, что в ближайшее время удастся зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы.

Меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе России нового субъекта в ходе слияния двух регионов был подписан 13 мая, пишет РИА Новости.