«Вышка» абсурда: люди по всему миру атаковали башни 5G

Тема слежки за людьми при помощи вышек сетей 5G и их якобы влияния на здоровье человека разрослась до мировых масштабов. Подогревают интерес и конспирологи, по словам которых, новый формат связи делает уязвимым каждого и чуть ли не приводит к неизлечимым болезням.

В Великобритании уже сожгли почти сотню вышек связи. При этом выбирают только те, что работают в новом формате 5G. Их появление с эпидемией COVID-19 связал местный конспиролог Дэвид Айк, автор еще одной теории о том, что миром правят рептилоиды.

«Нет никаких научных доказательств связи 5G с коронавирусом. Одну из наших вышек, которая обеспечивала связь с госпиталем в Бирмингеме, подожгли. Это ужасно, что пациенты даже не могли связаться с близкими», - рассказал сотрудник местной компании связи.

Бред, казалось бы, полный. Но у каждого лжепророка всегда есть свои последователи. В соцсетях появились целые группы врагов нового формата связи.

«Нельзя вынести в общее пользование систему, которая будет вредить массам. За этим следит слишком много надзорных органов. Ничем существенно с точки зрения потребителей, телефонов и базовых станций 5G от 4G не отличается. 5G - это новый стандарт связи, но использует он точно такие же радиоволны, что и действующие мобильные сети», - отметил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин.

По словам физика Дмитрия Побединского, к Интернету сейчас подключено больше уже даже не компьютеров, телефонов или ноутбуков, а других устройств, имеющих сложные электронные составляющие - шлагбаумов, холодильников, кофеварок, душевых кабинок и т. д. При развитии этих технологий можно даже будет проводить операции удаленно, при помощи роботов, считает физик.

Прогресс зашел далеко, но не все готовы в это поверить. Вышка в стандарте 5G уже установлена даже на Эвересте. На новый формат связи перешла Швеция, в России его ждут через два года. Пандемия пройдет, о стандартах связи забудут, но конспирологи могут не волноваться. Ученые уже работают над стандартом 6G. Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Шурыгина.