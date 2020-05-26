Последнее слово: попугай стал главным свидетелем в деле об убийстве

В Аргентине попугай стал главным свидетелем в деле об убийстве хозяйки. Его показания уже приобщили к расследованию.

В декабре 2018 года в аргентинском городе Сан-Фернандо была изнасилована и убита 46-летняя Элизабет Толедо. Следователи подозревали в совершении преступления соседей по дому женщины, но у них не было явных доказательств, пока однажды охранявший место преступления полицейский не услышал, что попугай убитой пытается ему что-то сказать.

Птица повторяла: «Нет, пожалуйста, отпустите меня!» Следователи считают, что это последние слова убитой. Сосед Элизабет Толедо также сообщил, что слышал, как попугай кричал: «Почему вы избили меня?» - когда из дома выбегал один из подозреваемых.

Показания птицы приобщили к материалам дела. Скорее всего, попугай станет главным свидетелем в расследовании изнасилования и убийства Элизабет Толедо, пишет издание Clarin.