В Минздраве назвали число жертв от коронавируса среди медиков

Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Людмила Летникова сообщила, что из-за коронавируса в России скончался 101 медицинский работник.

«На этой неделе мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу, 22 мая, в списке подтвержденных оказался 101 человек», - сказала Летникова на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по охране здоровья.

Помимо этого, предоставленную информацию ведомство ежедневно сверяет с данными Фонда социального страхования, который опирается как на данные средств массовой информации, так и на данные в списке памяти, пишет ТАСС.

Всего за период пандемии коронавируса в России скончались 3 807 пациентов, заражены - 362 342, выздоровели - 131 129.

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