Назван помогающий снизить сахар в крови овощ

Снижение двигательной нагрузки из-за самоизоляции может вызвать сбои в обмене веществ и уменьшение чувствительности клеток организма человека к инсулину. Чтобы этого не произошло, следует есть продукты, выводящие сахар из организма, считает президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева.

По ее словам, самым эффективным в этом плане продуктом является огурец. Он содержит пектин, хорошо справляющийся с выводом из организма токсинов и лишней глюкозы. Помимо огурцов в рацион следует добавить кинзу, укроп, редис и листья салата, передает слова Киселевой aif.ru.

Людям с диабетом специалист порекомендовала употреблять корицу, гвоздику, кардамон, имбирь и мускатный орех, действие которых похоже на эффект от инсулина.

Ранее кремлевский врач Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в период распространения коронавируса. По ее словам, нужно употреблять больше квашеной капусты, простокваши и чайного гриба.