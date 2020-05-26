Шойгу: для борьбы с COVID-19 в Дагестане задействовано более 300 военнослужащих

В Республике Дагестан для борьбы с пандемией задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«23 мая в Буйнакске и 25 мая в Ботлихе развернуты два полевых госпиталя на 100 койко-мест каждый. На сегодняшний день в госпитали уже обратились 126 человек, 25 из них госпитализированы. Кроме этого - три обсервационных лагеря общей емкостью 1 000 койко-мест», - сказал Шойгу.

По словам министра, до 30 июня будет построен один многофункциональный медицинский центр с современным оборудованием в Воронеже, его готовность составляет 40%.

«И в Дагестане три центра - в Каспийске, Дербенте Хасавюрте - общей емкостью также 200 коек», - подчеркнул Шойгу.

Также Шойгу доложил президенту о том, что в рамках выполнения поручения о помощи Олимпиадинскому горно-обогатительному комбинату развернут мобильный госпиталь на 100 койко-мест, который уже принял 57 больных. 27 мая комбинату передан полевой обсервационный лагерь на две тысячи мест.

Там же мобильным отрядом оперативно проведена дезинфекция 161 объекта.