Момент обрушения балконов в жилом доме в Санкт-Петербурге попал на видео
Место происшествия огорожено, сохраняется опасность новых обвалов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге в доме на Кирочной улице обрушились несколько балконов. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как балконы падают на тротуар и проезжую часть. По счастливой случайности, в тот момент на месте обрушения никого не оказалось.
По уточненным данным, обрушились балконы с третьего по шестой этаж дома №20. Никто не пострадал. В данный момент место происшествия огорожено, сохраняется опасность новых обвалов.