Момент обрушения балконов в жилом доме в Санкт-Петербурге попал на видео

В Санкт-Петербурге в доме на Кирочной улице обрушились несколько балконов. Очевидцы выложили видео в Сеть.

На кадрах видно, как балконы падают на тротуар и проезжую часть. По счастливой случайности, в тот момент на месте обрушения никого не оказалось.

По уточненным данным, обрушились балконы с третьего по шестой этаж дома №20. Никто не пострадал. В данный момент место происшествия огорожено, сохраняется опасность новых обвалов.