Суд Петербурга оставил историка Соколова в СИЗО

Городской суд Санкт-Петербурга оставил историка Олега Соколова в следственном изоляторе, не удовлетворив жалобу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

По мнению адвоката Александра Почуева, в данном случае судом был нарушен принцип разумности и гуманизма, так как обвиняемый Соколов может находиться дома при тех же жестких условиях, которые предполагает данная мера пресечения.

Помимо этого, адвокат акцентировал внимание на состоянии здоровья историка, которое требует надлежащей медицинской помощи, а в условиях СИЗО предоставить ее невозможно.



Согласно решению суда, Соколов останется в СИЗО до 23 сентября 2020 года.

В ноябре 2019 года обвиняемый был замечен у реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. В результате расследования выяснилось, что они принадлежали его возлюбленной, аспирантке Анастасии Ещенко.

В квартире Соколова было обнаружено оружие и фрагменты человеческого тела, части которого позднее были найдены в реке в нескольких километрах от его дома.