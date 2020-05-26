Вылетевший из Москвы в Пермь самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Пермь, подал сигнал тревоги после того, как неизвестный сообщил о минировании воздушного судна.

«Самолет, вылетевший в 14.23 по Москве из Шереметьево в Пермь, во время полета подал сигнал тревоги. По предварительным данным, неизвестный сообщил о минировании самолета», - передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

На данный момент самолет готовится к посадке в Перми. На месте его ждут кинологи, которые проверят судно на предмет наличия взрывчатки.