Календарь с изображениями лидеров нацистской Германии выпустили в Чехии

Одно из издательств Чехии выпустило календарь на 2021 год с фотографиями лидеров нацистской Германии.

На страницах размещены портреты Адольфа Гитлера, рейхсфюрера Генриха Гиммлера, ответственного за геноцид евреев Адольфа Эйхмана и даже Доктора Смерть из Освенцима Йозефа Менгеле.

Это уже не первый подобный случай на территории страны, так как ранее это же издательство выпустило кружки и другие сувениры с нацистскими преступниками.

Отмечается, что чешская полиция никакого криминала в этом не усмотрела, а местные власти убеждены, что данная продукция - просто бизнес.