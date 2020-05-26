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Путин: марш «Бессмертного полка» планируется провести 26 июля

Андрей Аркадьев
15:09 26.05.2020
Президент подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.
Путин: марш «Бессмертного полка» планируется провести 26 июля
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Владимир Путин предложил провести традиционное шествие «Бессмертный полк» 26 июля 2020 года, сразу после парада Военно-морского флота РФ. Об этом российский президент сообщил 26 мая во время переговоров с главой военного ведомства Сергеем Шойгу.

«Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки», - добавил глава государства в ходе видеосвязи с министром.

Российский лидер констатировал, что провести всероссийскую акцию с участием миллионов людей с соблюдением безопасной дистанции в ближайшее время невозможно по объективным причинам.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, были отложены. Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате.

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