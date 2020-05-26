Путин: специалисты отмечают преодоление пика коронавируса в РФ
Президент также поблагодарил военных специалистов Минобороны, оказавших помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и другим странам.
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна, по мнению специалистов, прошла пик заболеваемости коронавирусом.
«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», - отметил президент в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Он также поблагодарил военных специалистов Минобороны, оказавших помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и другим странам.