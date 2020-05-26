На Украине заочно арестован экс-министр обороны Лебедев по делу Евромайдана

Печерский районный суд Киева в понедельник, 25 мая, заочно взял под стражу бывшего главу Министерства обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

«Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств», - говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины в Facebook.

Отмечается, что решение суда позволит начать процедуру экстрадиции Лебедева на Украину. Павел Лебедев возглавлял Минобороны Украины с 2012 по 2014 год. После событий на Майдане он покинул территорию страны. Его местонахождение неизвестно.