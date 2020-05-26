Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал «Звезде» о том, как протекает коронавирус, какие системы организма поражает, а также о природе заболевания.

По его словам, COVID-19 является пневмотропным вирусом, поражающим верхние дыхательные пути. В легких случаях он может проявляться в форме трахеита, следом - бронхита.

«В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто», - заключил специалист.

Ранее Зуев рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. По его словам, главную опасность представляют не товары, а другие покупатели и кассиры.