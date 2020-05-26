Путин: жизнь и здоровье людей - главная ценность при проведении мероприятий

Владимир Путин назвал жизнь и здоровье людей главной ценностью при проведении любых мероприятий. Об этом глава государства заявил на видеоконференции с Сергеем Шойгу.

На встрече также обсуждалось проведение Парада Победы. Глава государства определил для него новую дату - 24 июня, в день, когда парад проходил в 1945 году. Также глава государства допустил, что 26 июля может пройти шествие Бессмертного полка. Эта дата совпадет с днем ВМФ.

Однако глава государства оговорился, что если риски распространения коронавируса сохранятся, то мероприятие вновь будет перенесено.