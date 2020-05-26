Россиянам объяснили, как нарушения ПДД повлияют на цену ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) пояснили, что в новых тарифах при заключении договоров будут учитывать все нарушения, зафиксированные непосредственно ГИБДД. Данные с дорожных камер в этот список не войдут.

Автостраховщики получат доступ к перечню нарушений, на основании которых будут индивидуально рассчитывать стоимость ОСАГО. Самыми «дорогими» станут езда в пьяном виде, отказ от медицинского освидетельствования и скрытие с места ДТП. Эти нарушения при заключении договора страховщики будут учитывать еще в течение года после наказания.

За лихачества, которые не привели к аварии, тоже придется раскошелиться. Повышенный тариф ждет автомобилистов, которые неоднократно выезжали на встречную полосу, запрещающий сигнал светофора или превышали скорость более чем на 60 км/ч.

Самые выгодные тарифы ОСАГО страховщики предложат только образцовым водителям, сообщает РИА Новости.

Тринадцатого мая Государственная дума приняла новый закон об ОСАГО. Его главным нововведением является то, что тарифы теперь будут определяться индивидуально.