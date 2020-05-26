Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые активно помогали больным с коронавирусом, в том числе и за рубежом. Глава государства отметил, что они проявили себя с лучшей стороны. Об этом говорилось на видеоконференции президента с министром обороны Сергеем Шойгу.

В свою очередь, глава оборонного ведомства заверил, что все медики, прибывшие из-за рубежа, чувствуют себя хорошо, никто не заболел.

Оперштаб по ситуации с коронавирусом работает с 14 марта. Военными медиками была оказана помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с эпидемией.