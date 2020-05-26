Сорванные крыши, поваленные деревья: на Урале ликвидируют последствия мощного урагана
Из-за буйства стихии без электричества оказались десятки человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана, который прошел накануне, 25 мая.
Из-за сильного ветра были сорваны крыши домов, повалены деревья и оборваны линии электропередачи.
На данный момент коммунальные службы региона работают в усиленном режиме.
По последним данным, число жертв стихии увеличилось до четырех человек - в больнице скончалась женщина, на которую рухнуло дерево.