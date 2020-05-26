В Кремле рассказали о сроках проведения Парада Победы



Сроки проведения Парада Победы и голосования по Конституции будут зависеть от ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», - сказал Песков.

Также от развития ситуации с COVID-19 зависит и время проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин 16 апреля поручил отложить все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе акцию «Бессмертный полк», в связи с пандемией коронавируса. Тогда же он заявил, что мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут позже в 2020 году.