Ученые разработали новый метод лечения тяжелых осложнений COVID-19

Ученые из Академического госпиталя Упсальского университета (Швеция) предложили новый способ лечения последствий COVID-19. Благодаря введению в кровь стволовых клеток можно сохранить пациенту легкие и смягчить последствия заболевания. Клетки предотвратят излишне бурную реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. Именно от него, по словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, умирает 79% больных COVID-19.

«Пневмонию победить мы можем, но восстановление после нее легких представляет большую проблему», - подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передают «Известия».

Мезенхимальные стволовые клетки производят из костного мозга доноров на специальных клеточных фабриках и хранят в замороженном виде. Для получения терапевтического эффекта необходимо использовать от одного до двух миллионов клеток на килограмм массы пациента.

Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 5,3 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом жертвами инфекции стали более 342 тысяч пациентов. В России, по последним данным, выявлено 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.