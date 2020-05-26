Шойгу: коронавирус не сказался на боеготовности ВС РФ
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Министерство обороны РФ получило 58 самолетов и вертолетов, а также 75 беспилотных летательных аппаратов и 40 бронеавтомобилей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во вторник.
«С начала года в войска поступило более 750 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения», - сказал министр.
Также Шойгу в ходе своего доклада сообщил, что коронавирусная инфекция не повлияла на боеготовность ВС РФ.