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Шойгу: коронавирус не сказался на боеготовности ВС РФ

Александр Пешков
14:57 26.05.2020
Шойгу: коронавирус не сказался на боеготовности ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны РФ получило 58 самолетов и вертолетов, а также 75 беспилотных летательных аппаратов и 40 бронеавтомобилей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во вторник.

«С начала года в войска поступило более 750 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения», - сказал министр.

Также Шойгу в ходе своего доклада сообщил, что коронавирусная инфекция не повлияла на боеготовность ВС РФ. 

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