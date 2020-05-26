Песков назвал тех, кто может отменить штрафы за нарушение самоизоляции

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отмена штрафов за нарушение самоизоляции не входит в компетенцию Владимира Путина. Этим должны заниматься руководители регионов, полномочия которых были расширены из-за пандемии коронавируса.

«В данном случае это не вопрос президента, это все-таки вопрос реализации тех самых полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что система, отвечающая за назначение штрафов для нарушителей самоизоляции, работает не всегда корректно. Так, многим москвичам стали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали.