«Не гуляйте по Кирочной!»: Аршавин опубликовал видео с места обрушения балконов в Петербурге
Инцидент произошел утром 26 мая.
© Фото: andrey.arshavin10, instagram
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал в Сети кадры с места обрушения четырех балконов в Санкт-Петербурге.
На кадрах хорошо видно, что обрушение произошло с фасада шестиэтажного здания. Каркасы балконов повисли на одной половине, но не оторвались до конца.
«Не гуляйте по Кирочной!» - подписал видео Аршавин.
Инцидент произошел утром 26 мая на улице Кирочной, 20. Пострадавших нет.