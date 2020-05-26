Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают поправки в Конституцию устаревшими из-за коронавируса. Напомним, что дата единого дня голосования по поправкам была перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией и новая пока не назначена. Решение об этом, а также о дне проведения Парада Победы, по словам Дмитрия Пескова, будет принимать лично Владимир Путин, опираясь на все данные по коронавирусу.

«Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», - порекомендовал он.

Также пресс-секретарь ответил на вопрос о возможных изменениях жизни россиян после коронавируса. Дмитрий Песков напомнил, что человечество не впервые сталкивается с эпидемиями, но потом жизнь неизменно возвращается в нормальное русло.