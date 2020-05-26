«Трудности приходят и уходят»: Песков об эпидемии коронавируса

Дмитрий Песков, пройдя лечение от коронавируса и вернувшись домой из больницы, заявил журналистам, что трудности приходят и уходят, и человечество не впервые сталкивается с опасными пандемиями. Однако давать прогноз относительно того, как будет складываться дальнейшая жизнь в стране и мире по окончании пандемии, пресс-секретарь президента РФ по не рискнул.

«Понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении - не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект на нашей повседневной жизни, на условиях работы, к сожалению, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта или дискомфорта - это очевидно», - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом пресс-секретарь главы государства все-таки настроен оптимистично. Как ответственно заявил Песков, после всех катаклизмов и тягот жизнь каждый раз возвращается в нормальное русло.

«Конечно, какие-то последствия неизбежны. Но нужно четко понимать, что какие бы трудности ни были, они все равно приходящие и уходящие», - добавил Дмитрий Песков.

Выписавшись из больницы в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь президента РФ пока будет работать из дома. О своем положительном тесте на COVID-19 пресс-секретарь президента сообщил 12 мая. Одновременно с ним коронавирус в более легкой форме перенесла и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.