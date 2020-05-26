Песков рассказал о самочувствии после лечения от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Представитель Кремля заявил, что соблюдает необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями врачей, но уже готовится к возвращению в привычный рабочий ритм.

«Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить», - поделился пресс-секретарь.

Песков также воспользовался случаем и выразил слова благодарности врачам, которые с ним работали.

Напомним, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом, стало известно 12 мая. Позже супруга пресс-секретаря, Татьяна Навка, рассказала, что также инфицирована COVID-19.