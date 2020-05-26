В центре Петербурга обрушились балконы жилого дома: видео

Очевидцы сообщили, что в Петербурге на Кирочной улице обрушилось четыре балкона. Отмечается, что пострадавших нет. О происшествии сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На кадрах видно множество обломков, которые лежат прямо на тротуаре. Причины произошедшего предстоит выяснить.

Уточняется, что обвалились балконы с третьего по шестой этаж.

В местном МЧС сообщили, что место обрушения огорожено, опасность падения бетонных плит сохраняется.

Известно, что здание включено в список объектов культурного наследия.